Американские компании аннулируют контракты с российскими организациями из списка санкций

7 апреля, 2018, 11:54

Министерство финансов США обязало американские компании расторгнуть контракты и договоренности с российскими организациями, которые подпали под американские санкции в отношении России

Об этом сообщается в официальных документах Минфина США.

К 12:00 7 мая американские бизнесмены должны прекратить транзакции и взаимодействие с En + Group, Группой ГАЗ и Объединенной компанией РУСАЛ, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске.

До 5 июня компании США также должны аннулировать контракты и договоренности с 12-ю российскими санкционными организациями: агрохолдинг Кубань, Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, группой EN +, ЕвроСибЕнерго, Группой ГАЗ, Газпром Бурение, Ладога Менеджмент, NPV Engineering, Группой Ренова, Русские Машины и ОК Русал.

Также американским бизнесменам запрещается иметь отношения с любой организацией, имеющей 50% и более акций в этих компаниях.