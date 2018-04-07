Американские компании аннулируют контракты с российскими организациями из списка санкций
7 апреля, 2018, 11:54
Министерство финансов США обязало американские компании расторгнуть контракты и договоренности с российскими организациями, которые подпали под американские санкции в отношении России
Об этом сообщается в официальных документах Минфина США.
К 12:00 7 мая американские бизнесмены должны прекратить транзакции и взаимодействие с En + Group, Группой ГАЗ и Объединенной компанией РУСАЛ, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске.
До 5 июня компании США также должны аннулировать контракты и договоренности с 12-ю российскими санкционными организациями: агрохолдинг Кубань, Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, группой EN +, ЕвроСибЕнерго, Группой ГАЗ, Газпром Бурение, Ладога Менеджмент, NPV Engineering, Группой Ренова, Русские Машины и ОК Русал.
Также американским бизнесменам запрещается иметь отношения с любой организацией, имеющей 50% и более акций в этих компаниях.
- Напомним, 6 апреля правительство США ввело санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на Востоке Украины.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.
- Ранее также сообщалось, что состояние российского олигарха Олега Дерипаски за несколько часов сократились на 1,2 миллиарда долларов после введения санкций.
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