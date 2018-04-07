8-9 апреля в прифронтовой Авдеевке пройдет пасхальный фестиваль искусств "Авдеевка ФМ"

7 апреля, 2018, 22:10

Завтра большая команда поэтов, артистов и музыкантов отправляется в город Авдеевка Донецкой области

Об этом заявила певица, советник министра культуры Анжелика Рудницкая в эфире Еспресо.TV.

"Это уникальный фестиваль, потому что впервые с начала войны там происходит большой творческий open air. Местная инициативная группа предполагает, что должны прийти 3-5 тыс. людей", - отметила она.

По словам Рудницкой, безопасность присутствующих будет обеспечивать "большое количество международных наблюдателей".