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8-9 апреля в прифронтовой Авдеевке пройдет пасхальный фестиваль искусств "Авдеевка ФМ"

Завтра большая команда поэтов, артистов и музыкантов отправляется в город Авдеевка Донецкой области

Об этом заявила певица, советник министра культуры Анжелика Рудницкая в эфире Еспресо.TV.

"Это уникальный фестиваль, потому что впервые с начала войны там происходит большой творческий open air. Местная инициативная группа предполагает, что должны прийти 3-5 тыс. людей", - отметила она.

По словам Рудницкой, безопасность присутствующих будет обеспечивать "большое количество международных наблюдателей".

 

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