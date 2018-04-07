160 тысяч итальянцев требовали вернуть женщине собаку, которую забрали полицейские из-за громкого лая
Впоследствии около 160 тысяч человек подписали петицию, в которой требовали вернуть собаку владелице, пишет The Local.
Хозяйка трехлетней овчарки утверждает, что жалобы на лай ее питомца были безосновательными. На лай пса, однако, пожаловался в полиции один из соседей женщины.
Из-за его заявления женщину дважды оштрафовали: сначала на 70 евро, а потом на 154 евро. Она отказалась платить штраф третий раз и тогда полиция забрала у нее собаку в суд.
Впоследствии владелица пса создала на сайте Change.org петицию, в которой требовала освободить овчарку. За неделю петицию подписали 90 тысяч человек. 3 апреля под петицией появились уже более 160 тысяч подписей.
Пока неизвестно, согласились ли правоохранители отдать собаку женщине.
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