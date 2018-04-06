За арестованного в Херсоне капитана российского судна внесли залог

6 апреля, 2018, 21:54

За арестованного судом в Херсоне капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко внесли залог

В связи с пасхальными выходными он сможет выйти из СИЗО не раньше вторника, 10 апреля, пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербину и прокуратуру АР Крым.

Меру пресечения Горбенко в виде содержания под стражей до 31 мая избрали в пятницу, 6 апреля. Капитану судна инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35,24 тыс. Грн.