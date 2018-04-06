Из столицы Литвы уберут все тюрьмы и СИЗО

6 апреля, 2018, 18:22

Из столицы Литвы Вильнюса полностью уберут все места лишения свободы, в том числе Лукишскую тюрьму, расположенную в самом центре города

Об этом передает Delfi.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что на данный момент идет разработка плана переноса всех мест содержания за пределы Вильнюса.

Кроме СИЗО в столице также находятся Вильнюсский исправительный дом и другие учреждения. Разработка плана завершится в течение 2018 года.

По предварительным оценкам, его реализация обойдется бюджету страны в 80 млн евро, поскольку придется строить новую тюрьму за городской полосой.

"Прежде всего, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города", - пояснил Крикштапонис.

Кроме того, будут улучшены и условия содержания заключенных, поскольку сейчас, уточнил он, при достаточно высокой стоимости они остаются плохими.