Из столицы Литвы уберут все тюрьмы и СИЗО
Об этом передает Delfi.
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что на данный момент идет разработка плана переноса всех мест содержания за пределы Вильнюса.
Кроме СИЗО в столице также находятся Вильнюсский исправительный дом и другие учреждения. Разработка плана завершится в течение 2018 года.
По предварительным оценкам, его реализация обойдется бюджету страны в 80 млн евро, поскольку придется строить новую тюрьму за городской полосой.
"Прежде всего, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города", - пояснил Крикштапонис.
Кроме того, будут улучшены и условия содержания заключенных, поскольку сейчас, уточнил он, при достаточно высокой стоимости они остаются плохими.
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