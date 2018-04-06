Выловили отходы и сшили рубашки. Как выглядит модная одежда из переработанного пластика
6 апреля, 2018, 14:51
Линейку одежды из переработанного океанического пластика выпустил бренд Gant
Увидеть новую коллекцию можно на сайте компании.
Американский бренд решил сделать одежду, в которой, кроме обычных компонентов, будут использовать нитки, которые сделали из пластика.
Чтобы создать коллекцию, бренд начал работать с компанией Seaqual, которая изготавливает именно такие нити. Они делают их из пластиковых отходов, которые выловили рыбаки в океане.
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Коллекция станет частью "Проект маяков", который хочет показать, что мода тоже может быть экологичной.
В линейке есть и женские, и мужские модели. Цена переработанной одежды колеблется от $100 до $200, их можно заказать на сайте Gant.
- Напомним, американские ученые хотят уменьшить количество одежды на свалках с помощью чернил, которые меняет цвет.
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