Возобновились столкновения на границе Израиля с сектором Газа

6 апреля, 2018, 17:09

На границе между Израилем и сектором Газа произошли стычки между палестинцами и бойцами израильской армии

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Представители израильской армии обвиняют в беспорядках террористическую группировку ХАМАС, сторонники которой строят баррикады и жгут шины в "закрытой военной зоне".

Как отмечают военные, они подожгли более 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы под прикрытием дымовой завесы попытаться проникнуть на израильскую территорию.

В свою очередь солдаты ЦАХАЛ в ответ открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.

For the second straight week, Hamas is inciting riots along the Gaza-Israel border in attempt to achieve its goal of harming Israeli civilians regardless of what happens to its own people. pic.twitter.com/HJ5G2vGGr7 — IDF (@IDFSpokesperson) 6 апреля 2018 г.