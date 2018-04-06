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Возобновились столкновения на границе Израиля с сектором Газа

На границе между Израилем и сектором Газа произошли стычки между палестинцами и бойцами израильской армии

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Представители израильской армии обвиняют в беспорядках террористическую группировку ХАМАС, сторонники которой строят баррикады и жгут шины в "закрытой военной зоне".

Как отмечают военные, они подожгли более 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы под прикрытием дымовой завесы попытаться проникнуть на израильскую территорию.

В свою очередь солдаты ЦАХАЛ в ответ открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.

  • Ранее в результате столкновений между участниками организованной палестинцами акции протеста и израильскими военными на границе с Сектором Газа погибли по меньшей мере 16 палестинцев, еще сотни человек получили ранения.
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