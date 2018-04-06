Возобновились столкновения на границе Израиля с сектором Газа
6 апреля, 2018, 17:09
На границе между Израилем и сектором Газа произошли стычки между палестинцами и бойцами израильской армии
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Представители израильской армии обвиняют в беспорядках террористическую группировку ХАМАС, сторонники которой строят баррикады и жгут шины в "закрытой военной зоне".
Как отмечают военные, они подожгли более 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы под прикрытием дымовой завесы попытаться проникнуть на израильскую территорию.
В свою очередь солдаты ЦАХАЛ в ответ открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.
For the second straight week, Hamas is inciting riots along the Gaza-Israel border in attempt to achieve its goal of harming Israeli civilians regardless of what happens to its own people. pic.twitter.com/HJ5G2vGGr7— IDF (@IDFSpokesperson) 6 апреля 2018 г.
- Ранее в результате столкновений между участниками организованной палестинцами акции протеста и израильскими военными на границе с Сектором Газа погибли по меньшей мере 16 палестинцев, еще сотни человек получили ранения.
Читайте также
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-
-
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
Читайте также
-
-
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв