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Virgin Hyperloop One представила прототип пассажирской капсулы для высокоскоростной железной дороги

Компания Virgin Hyperloop One представила рабочий прототип пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod для системы высокоскоростной вакуумной железной дороги

Об этом говорится на сайте Virgin Hyperloop One.

Прототип Vision 2030 Hyperloop Pod показан 5 апреля на полигоне Virgin Galactic в пустыне Мохаве в Калифорнии в рамках визита принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда.

Virgin Hyperloop One разрабатывают высокоскоростную железную дорогу для Саудовской Аравии. По мнению разработчиков, с Эр-Ріярда до Джидда можно будет добраться за 76 минут вместо десяти часов, а до столицы ОАЭ Абу-Даби - за 48 минут вместо 8,5 часов. Пока капсула разгоняется лишь до 340 км / ч - это треть от запланированной скорости железнодорожной капсульной системы.

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Глава Virgin Group Ричард Брэнсон возглавил совет директоров Virgin Hyperloop One в декабре прошлого года. До этого британский предприниматель инвестировал неназванную сумму в компанию.

Брэнсон пришел в Hyperloop One в период, когда стартап столкнулся с финансовыми проблемами, а соучредителя компании Шервина Пишевара обвинили в сексуальных домогательствах.

Предполагается, что именно благодаря Брэнсону компанию удалось спасти, в том числе за счет $50 млн, полученных от крупных венчурных фондов.

В декабре Virgin Hyperloop One разогнала тестовую пассажирскую капсулу до 387 км / ч. Испытания проходили внутри трубы с давлением 0,0002 атмосфер. Тогда же Ричард Брэнсон заявил, что стартап ориентируется на рынки Ближнего Востока, Европы

Впервые идею высокоскоростных вакуумных поездов предложил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, заявив, что любой может ею воспользоваться. На сегодняшний день над транспортным проектом работают три компании - Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transport Technologies и Hyperloop One.

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  • Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом  O’Hare
  • Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км / час.
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