Virgin Hyperloop One представила прототип пассажирской капсулы для высокоскоростной железной дороги
Об этом говорится на сайте Virgin Hyperloop One.
Прототип Vision 2030 Hyperloop Pod показан 5 апреля на полигоне Virgin Galactic в пустыне Мохаве в Калифорнии в рамках визита принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда.
Virgin Hyperloop One разрабатывают высокоскоростную железную дорогу для Саудовской Аравии. По мнению разработчиков, с Эр-Ріярда до Джидда можно будет добраться за 76 минут вместо десяти часов, а до столицы ОАЭ Абу-Даби - за 48 минут вместо 8,5 часов. Пока капсула разгоняется лишь до 340 км / ч - это треть от запланированной скорости железнодорожной капсульной системы.
Глава Virgin Group Ричард Брэнсон возглавил совет директоров Virgin Hyperloop One в декабре прошлого года. До этого британский предприниматель инвестировал неназванную сумму в компанию.
Брэнсон пришел в Hyperloop One в период, когда стартап столкнулся с финансовыми проблемами, а соучредителя компании Шервина Пишевара обвинили в сексуальных домогательствах.
Предполагается, что именно благодаря Брэнсону компанию удалось спасти, в том числе за счет $50 млн, полученных от крупных венчурных фондов.
В декабре Virgin Hyperloop One разогнала тестовую пассажирскую капсулу до 387 км / ч. Испытания проходили внутри трубы с давлением 0,0002 атмосфер. Тогда же Ричард Брэнсон заявил, что стартап ориентируется на рынки Ближнего Востока, Европы
Впервые идею высокоскоростных вакуумных поездов предложил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, заявив, что любой может ею воспользоваться. На сегодняшний день над транспортным проектом работают три компании - Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transport Technologies и Hyperloop One.
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- Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом O’Hare
- Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км / час.
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