В Запорожье разоблачили офис по продаже личных данных

6 апреля, 2018, 20:41

Сотрудники Департамента киберполиции выявили в Запорожье офисное помещение, откуда группа злоумышленников наладила бизнес по продаже баз данных

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Оперативники из киберполиции установили, что преступная группа состояла из семи человек. Ее организатором был 26-летний житель Запорожья. Реклама "услуг" этой организации осуществлялась с помощью смс-рассылки.

В офисе размещались 20 рабочих мест для операторов по продаже. Так, один сотрудник офиса должен был отправлять до 50 тысяч рекламных сообщений ежедневно. Только в марте 2018 года злоумышленники разослали почти 1,5 миллиона писем о продаже информации.

Полицейские провели обыск в помещении, во время которого изъяли компьютерную технику на которой хранилась информация баз данных, мобильные телефоны, дополнительные флеш носители, 25 тысяч гривен и $36 тысяч.

Кроме того, из офиса изъяты свыше тысячи стартовых пакетов разных мобильных операторов и черновые записи с информацией об объемах продажи данных.