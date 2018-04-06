В Запорожье разоблачили офис по продаже личных данных
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Оперативники из киберполиции установили, что преступная группа состояла из семи человек. Ее организатором был 26-летний житель Запорожья. Реклама "услуг" этой организации осуществлялась с помощью смс-рассылки.
В офисе размещались 20 рабочих мест для операторов по продаже. Так, один сотрудник офиса должен был отправлять до 50 тысяч рекламных сообщений ежедневно. Только в марте 2018 года злоумышленники разослали почти 1,5 миллиона писем о продаже информации.
Полицейские провели обыск в помещении, во время которого изъяли компьютерную технику на которой хранилась информация баз данных, мобильные телефоны, дополнительные флеш носители, 25 тысяч гривен и $36 тысяч.
Кроме того, из офиса изъяты свыше тысячи стартовых пакетов разных мобильных операторов и черновые записи с информацией об объемах продажи данных.
- Недавно Департамент киберполиции Нацполиции объявил набор кандидатов на должности спецагентов, так называемых белых хакеров.
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