В Вооруженных силах хотят создать новый род войск

6 апреля, 2018, 23:36

В Вооруженных силах хотят создать отдельный род войск - медицинский, по примеру Бундесвера в Германии

Об этом сказал на брифинге начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины Игорь Хоменко, сообщает Укринформ.

"Мы намерены создать отдельный род войск - медицинский, по типу Бундесвера", - сказал он.

Система стопроцентно не будет такой же, как в Германии, но ее основные принципы будут сохранены: единый орган управления медицинским обеспечением, единственная вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медицинское обеспечение, от них отойдут несвойственные им функции и они будут заниматься только своей работой.

По его словам, новая система позволит выстроить полную медицинскую вертикаль ответственности в отношении медицинского обеспечения: от начала лечения и до завершения реабилитационного процесса.

Сейчас медиков Вооруженных сил свыше 20 тысяч человек, если будет создан отдельный род войск - медицинский, туда войдут примерно 10% от количества представителей Вооруженных сил, а это около 25 тысяч.

Реформу медицинской службы, в частности, о создании отдельного рода войск, запланировано провести до 2021 года.