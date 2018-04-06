В Вооруженных силах хотят создать новый род войск
Об этом сказал на брифинге начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины Игорь Хоменко, сообщает Укринформ.
"Мы намерены создать отдельный род войск - медицинский, по типу Бундесвера", - сказал он.
Система стопроцентно не будет такой же, как в Германии, но ее основные принципы будут сохранены: единый орган управления медицинским обеспечением, единственная вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медицинское обеспечение, от них отойдут несвойственные им функции и они будут заниматься только своей работой.
По его словам, новая система позволит выстроить полную медицинскую вертикаль ответственности в отношении медицинского обеспечения: от начала лечения и до завершения реабилитационного процесса.
Сейчас медиков Вооруженных сил свыше 20 тысяч человек, если будет создан отдельный род войск - медицинский, туда войдут примерно 10% от количества представителей Вооруженных сил, а это около 25 тысяч.
Реформу медицинской службы, в частности, о создании отдельного рода войск, запланировано провести до 2021 года.
- 5 апреля Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил в Десантно-штурмовые войска ВСУ.
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