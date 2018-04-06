В Украине начинающим водителям не будут возвращать права после изъятия

6 апреля, 2018, 15:42

Начинающим водителям придется заново проходить экзамен после лишения водительских прав

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Владимир Гройсман подписал изменение к закону "О порядке временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата”.

Теперь документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не производится.

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Напомним, удостоверение водителя новичкам выдают временное, на два года. Также ограничили скорость езды - не более 70 км/час. Если в течение 2 лет количество админнарушений будет не больше двух, то такому водителю без дополнительных экзаменов выдадут постоянные права.