В Украине хотят создать службу экстренной помощи "112". Как это будет работать
О перспективах внедрения проекта в Украине рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.
"112" - система экстренной помощи населению по единому бесплатному номеру вызова экстренных служб, которая действует во всех странах-членах ЕС. Диспетчерский центр координирует действия полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, спасательных служб и других.
“Этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить.
По ее словам, создание службы требует комплексного подхода и консолидации коммунальных служб, МЗ, Нацполиции и службы чрезвычайных ситуаций.
“Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему приема экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы", - отметила Ковальчук.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-