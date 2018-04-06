В Украине хотят создать службу экстренной помощи "112". Как это будет работать

6 апреля, 2018, 10:17

Внедрение службы анонсируют в Министерстве внутренних дел и обещают, что это произойдет уже в ближайшее время

О перспективах внедрения проекта в Украине рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

"112" - система экстренной помощи населению по единому бесплатному номеру вызова экстренных служб, которая действует во всех странах-членах ЕС. Диспетчерский центр координирует действия полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, спасательных служб и других.

“Этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить.

По ее словам, создание службы требует комплексного подхода и консолидации коммунальных служб, МЗ, Нацполиции и службы чрезвычайных ситуаций.

“Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему приема экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы", - отметила Ковальчук.