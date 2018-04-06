В строительстве "Северного потока-2" нет экономической необходимости. Объяснения вице-премьера
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".
Она отметила, что экономической необходимости строить дополнительные транзитные мощности из России в Европу просто нет.
Это связано с тем, что транзитная система украинского газопровода дает возможность втрое больше транзитировать газа, чем обещанные 55 млрд кубических метров "Северного потока-2".
"Поэтому экономической необходимости нет. Есть чисто геополитическая заинтересованность России, ну а здесь каждая страна ЕС должна оценить, кто же партнер, и откуда интереснее и надежнее будет получать газ. Сжиженный газ из ЕС то газ из трубопроводов от страны, которая сейчас заинтересована исключительно в разрушении мирового порядка, как мы его знаем после Второй Мировой войны", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
По ее словам, "Северный поток-2" стимулирует исключительно увеличение зависимости европейских стран от одного поставщика, что даст ему возможность манипулировать дальнейшей политикой стран ЕС.
"И, как по мне, решение относительно разрешений на проведение этого трубопровода на своей территории, они являются близорукими, и они геополитических, геоэкономических и безопасностных показателей", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
- В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
- 5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
Читайте также
-
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-
-
Читайте также
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-