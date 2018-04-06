В строительстве "Северного потока-2" нет экономической необходимости. Объяснения вице-премьера

6 апреля, 2018, 08:00

Российский газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".

Она отметила, что экономической необходимости строить дополнительные транзитные мощности из России в Европу просто нет.

Это связано с тем, что транзитная система украинского газопровода дает возможность втрое больше транзитировать газа, чем обещанные 55 млрд кубических метров "Северного потока-2".

"Поэтому экономической необходимости нет. Есть чисто геополитическая заинтересованность России, ну а здесь каждая страна ЕС должна оценить, кто же партнер, и откуда интереснее и надежнее будет получать газ. Сжиженный газ из ЕС то газ из трубопроводов от страны, которая сейчас заинтересована исключительно в разрушении мирового порядка, как мы его знаем после Второй Мировой войны", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, "Северный поток-2" стимулирует исключительно увеличение зависимости европейских стран от одного поставщика, что даст ему возможность манипулировать дальнейшей политикой стран ЕС.

"И, как по мне, решение относительно разрешений на проведение этого трубопровода на своей территории, они являются близорукими, и они геополитических, геоэкономических и безопасностных показателей", - сказала Климпуш-Цинцадзе.