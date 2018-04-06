В США говорят, что никогда не будут друзьями с Россией
6 апреля, 2018, 10:30
Американские власти не намерены становиться друзьями с Кремлем, но все одно будет сотрудничать с Россией, если в этом будет потребность
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время лекции в Университете Дьюка в Северной Каролине, сообщает "РБК-Украина"
"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом", - подчеркнула она.
Впрочем, по словам Хейли, это не означает, что американская власть не хочет работать с Россией, ведь она делает это, когда необходимо, а когда надо - наносит по Москве удары.
"Действующий президент Дональд Трамп делает против России больше, чем любой другой президент со времен Рональда Рейгана", - заключила Хейли.
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