В России к Пасхе выпустили христианские iPhone за $4,7 тысяч
Об этом говорится на странице компании Caviar.
Вдохновение для создания христианских iPhone было взято из "грандиозных работ" Карла Фаберже.
"И именно в традиции "пасхальных сюрпризов” Фаберже, Caviar создали новые дизайны смартфонов в коллекции Credo. Выход новинки приурочен к Празднику Пасхи, однако сами дизайны, изящные, элегантные и продуманные, не потеряют своей актуальности и после праздника”, - уверяют в компании.
Внимание привлекают 2 модели: с изображением Иисуса Христа ("Credo Православная Пасха") и Папы Римского Франциска ("Credo Папа Римский"). Каждый iPhone стоит $4,7 тысяч.
Также компания выставила на продажу смартфон с изображением Казанской иконы Божьей Матери, Святой Троицы и мечети Масджид ан-Набави, где похоронили пророка Магомета.
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
-
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-