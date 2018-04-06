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В России к Пасхе выпустили христианские iPhone за $4,7 тысяч

Компания Caviar iPhone выпустила ряд моделей на религиозную тему к Пасхе

Об этом говорится на странице компании Caviar.

Вдохновение для создания христианских iPhone было взято из "грандиозных работ" Карла Фаберже.

"И именно в традиции "пасхальных сюрпризов” Фаберже, Caviar создали новые дизайны смартфонов в коллекции Credo. Выход новинки приурочен к Празднику Пасхи, однако сами дизайны, изящные, элегантные и продуманные, не потеряют своей актуальности и после праздника”, - уверяют в компании.

Внимание привлекают 2 модели: с изображением Иисуса Христа ("Credo Православная Пасха") и Папы Римского Франциска ("Credo Папа Римский"). Каждый iPhone стоит $4,7 тысяч.

Также компания выставила на продажу смартфон с изображением Казанской иконы Божьей Матери, Святой Троицы и мечети Масджид ан-Набави, где похоронили пророка Магомета.

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