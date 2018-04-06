В Раде просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку: он не ест 19 дней
Об этом заявила первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания парламента, сообщает "Укринформ".
"Разрешите обратиться с просьбой к нему (Балуху) от всех нас с просьбой - возможно, остановить голодовку, потому что он действительно нужен и своей семье, и Украине, поблагодарить его за проукраинскую мужественную позицию", - подчеркнула она.
По словам Геращенко, и нардепы, и украинские власти готовы передать 23 россиян в рамках обмена на украинских политзаключенных.
"И безусловно, среди тех людей, освобождение которых мы требуем, является и Владимир Балух, так же как другие украинцы и крымские татары", - подытожила Геращенко.
Отметим, вчера адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что его состояние здоровья ухудшается на фоне голодания.
- Напомним, Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Балух объявил бессрочную голодовку.
- Украина требует провести медосмотр заключенного в СИЗО оккупированного Симферополя украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил голодовку.
- 2 апреля Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы.
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