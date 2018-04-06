В Раде просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку: он не ест 19 дней

6 апреля, 2018, 14:40

В Украине призывают заключенного в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха прекратить голодовку

Об этом заявила первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания парламента, сообщает "Укринформ".

"Разрешите обратиться с просьбой к нему (Балуху) от всех нас с просьбой - возможно, остановить голодовку, потому что он действительно нужен и своей семье, и Украине, поблагодарить его за проукраинскую мужественную позицию", - подчеркнула она.

По словам Геращенко, и нардепы, и украинские власти готовы передать 23 россиян в рамках обмена на украинских политзаключенных.

"И безусловно, среди тех людей, освобождение которых мы требуем, является и Владимир Балух, так же как другие украинцы и крымские татары", - подытожила Геращенко.

Отметим, вчера адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что его состояние здоровья ухудшается на фоне голодания.