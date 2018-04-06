В Одесской и Львовской администрации колоний украли 7 млн грн на махинациях с отоплением
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Так, служебные лица одного из учреждений исполнения наказаний Одесской области, злоупотребляя служебным положением, заключили с обществом с ограниченной ответственностью соглашения о закупке тепловой энергии за государственные средства. В дальнейшем чиновники пенитенциарного учреждения по предварительному сговору с руководителем предприятия систематически вносили в акты приема-передачи ложные сведения о завышенных объемах поставленной тепловой энергии, нанеся государству убытков на свыше 5 млн грн.
Аналогичные нарушения ГПУ обнаружила в пенитенциарном учреждении Львовской области, где убытки составили 2 млн грн.
Открыто производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).
В то же время заместитель генпрокурора Евгений Енин в своем Facebook отметил, что в обоих случаях хищений фигурирует одна энергетическая компания.
"Одна и та же энергетическая компания в сговоре с представителями исправительных колоний выставляла счета за якобы поставленную электроэнергию. Следы, как и в известном монологе Хазанова, ведут "сами знаете куда", - написал Енин.
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