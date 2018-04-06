В Киеве зафиксировали вспышку кори среди курсантов МВД, 4 госпитализировали
Об этом сообщает пресс-служба Института уголовно-исполнительной службы.
Первый случай заболевания зафиксирован 24 марта, когда курсанта, находившегося на лечении по месту жительства за пределами Киевской области, госпитализировали с предварительным диагнозом - корь.
После выявления этого случая в Институте осуществлен ряд санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий направленных на предупреждение распространения инфекционного заболевания. Проведена санитарная обработка комнаты, в которой жил больной курсант и всех помещений, в которых он мог находиться.
Для курсантов составлен отдельный график питания, отдельный маршрут движения к месту проживания в общежитии, меры с целью избежания контактов с другими курсантами и тому подобное.
По состоянию на 6 апреля 2018 г. в Институте с признаками заболевания корью всего выявлено 7 человек.
Важно отметить, что все 100% переменного личного состава Института дважды привиты против кори.
Всем больным оказана квалифицированная медицинская помощь, четверо из них госпитализированы в медицинские учреждения, трое остальны, имеющие легкую форму заболевания, проходят амбулаторное лечение под медицинским наблюдением по месту жительства.
Курсантов, контактировавших с больными, ежедневно осматривают медработники. Ни одного больного курсанта на территории Института не находится.
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