В Киеве зафиксировали вспышку кори среди курсантов МВД, 4 госпитализировали

6 апреля, 2018, 17:56

У 7 курсантов Института уголовно-исполнительной службы обнаружили признаки заболевания корью, 4 из них госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба Института уголовно-исполнительной службы.

Первый случай заболевания зафиксирован 24 марта, когда курсанта, находившегося на лечении по месту жительства за пределами Киевской области, госпитализировали с предварительным диагнозом - корь.

После выявления этого случая в Институте осуществлен ряд санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий направленных на предупреждение распространения инфекционного заболевания. Проведена санитарная обработка комнаты, в которой жил больной курсант и всех помещений, в которых он мог находиться.

Для курсантов составлен отдельный график питания, отдельный маршрут движения к месту проживания в общежитии, меры с целью избежания контактов с другими курсантами и тому подобное.

По состоянию на 6 апреля 2018 г. в Институте с признаками заболевания корью всего выявлено 7 человек.

Важно отметить, что все 100% переменного личного состава Института дважды привиты против кори.

Всем больным оказана квалифицированная медицинская помощь, четверо из них госпитализированы в медицинские учреждения, трое остальны, имеющие легкую форму заболевания, проходят амбулаторное лечение под медицинским наблюдением по месту жительства.

Курсантов, контактировавших с больными, ежедневно осматривают медработники. Ни одного больного курсанта на территории Института не находится.