В Киеве организовали фотовыставку памяти Игоря Еремеева. Событие

6 апреля, 2018, 12:50

В столице проводят выставку известного украинского политика и бизнесмена Игоря Еремееева

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Шесть континентов и 5 мировых океанов! Фотографии почти с каждого уголка мира! Это фотовыставка известного украинского политика и бизнесмена Игоря Еремеева! Ему бы сейчас должно исполниться 50-т. В память о своего друга, коллегу, партнера в Киеве и устроили фотогалерею работ успешного предпринимателя.

"Это фотографии, которые нравились больше всего непосредственно Игорю Мироновичу Еремееву, это было связано со многими вещами, с определенными эмоциями, которые происходили в тот момент, когда он фотографировал. Это было связано с его восприятием мира, с его восприятием красоты", - рассказал генеральный директор компании WOG Сергей Корецкий.

Только у Игоря зявлялася свободная от работы минута - он с радостью тратил время на путешествия. С собой брал десятки объективов, гору фототехники и друзей фотохудожников. Фотографии из самых экзотических мест планеты - Тоскана, Намибия, Бутан, Танзания, Италия и США.

"Он очень любил снимать северное сияние, он очень любил снимать дикую природу, он очень любил снимать животных. И все эти фотографии просто показывают силу, мощь природы, показывают силу и мощь нашей планеты и показывают бешеную творчество этого человека", - отметила директор киевской дирекции компании WOG Наталия Карапата.

Фотоискусство придавало вдохновение и второе дыхание в жизни бизнесмена. Всю полученную энергию и положительные эмоции Игорь Миронович передавал окружению, рассказывают близкие.

"Столько, сколько энергии он вкладывал в это желание донести, рассказать, показать на iPad уже сделаны відредактовані фотографии, или какие-то первичные, которые он знает, как их надо доделать, или сделать серию фотографий - для него это был такой его проявление творческой натуры, творческой души", - отметил Корецкий.

На выставке 12 самых ярких фото. Хотя в коллекции бизнесмена таких работ - тысячи. Отобрали те, которые у Игоря Мироновича вызвали особые, неповторимые воспоминания и впечатления.