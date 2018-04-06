В Киеве мужчина получил полтора килограмма марихуаны по почте

6 апреля, 2018, 16:18

Содержимое посылки изъяли и направили на экспертизу, а мужчину доставили в управление полиции

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Сотрудники полка полиции особого назначения №1 прибыли на почтовое отделение сразу после получения сигнала. Полицейских заинтересовала посылка, которую получил посетитель, поэтому попросили показать ее содержимое.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в посылке находилось около полутора килограммов вещества растительного происхождения. На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу.

Полиция установила, что получатель — 44-летний житель Киевской области, который проживал в столичном хостеле. За совершение предыдущего преступления по месту регистрации суд назначил ему домашний арест, который был нарушен. Сейчас следователи выясняют, кто посылал посылку с наркотиком.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Изъятое направили на экспертизу.

Подозреваемому грозит до 3-х лет лишения свободы.