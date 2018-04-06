В Херсоне арестовали капитана российского судна, который незаконно прибыл в Крым
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Горбенко арестовали до 31 мая. Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35 тысяч 240 гривен.
Адвокат назвал предложенный размер залога "немалым для человека простого, рабочего".
Сам Горбенко рассказал суду, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей (примерно 27 тысяч гривен). По его словам, у него трое детей и не работает жена. Однако Горбенко заявил в суде, что думает над возможностью внесения залога.
Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина передал суду справку по результатам освидетельствования его подзащитного в Херсонской городской больнице им. Лучанского. По его словам, капитану "Норда", у которого наблюдаются скачки давления, рекомендовали таблетки, а с целью избежания риска инфаркта и инсульта надо пройти обследование.
- Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из аннексированного Россией Крыма.
- 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
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