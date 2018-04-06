В центре Киева супруги украли плитку из скульптуры
Скрыться им помешали правоохранители сразу после совершения преступления, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По данному факту начато уголовное производство.
"Около 3:40 во время патрулирования полицейские заметили людей, которые снимали бронзовую плитку возле фонтана. Когда к ним подошли правоохранители, злоумышленники уже успели открутить несколько фрагментов из цветного металла", — говорится в сообщении.
По словам начальника Подольского райуправления полиции Владислава Ищенко, при помощи заранее заготовленных инструментов правонарушители оторвали девять металлических плиток со скульптуры. Похищенные вещи они спрятали в сумку и планировали их продать.
Задержанными оказались гражданские супруги — 24-летняя женщина и 33-летний мужчина, которые уже были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.
По статье 185 (Кража) УК Украины подозреваемым "светит" новый тюремный срок — до 5 лет.
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