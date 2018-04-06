Узнать птицу по пению и цветок по фото. iNaturalist выпустила новое приложение

6 апреля, 2018, 19:35

Социальная сеть iNaturalist выпустила бесплатное приложение Seek, с помощью которого пользователи смогут распознавать растения по фотографиям, а животных - по звукам

Об этом пишет издание Business Insider.

Приложение Seek работает по аналогу с сервисом Shazam, который определяет песню по ее фрагменту. В основе Seek лежит нейросеть, которая обрабатывает снимок растения или звук животного, после чего ищет в базе данных похожи файлы. После идентификации Seek показывает пользователю информацию из "Википедии".

Сейчас приложение может распознать около 30 000 видов растений и животных. В дальнейшем разработчики обещают увеличить этот показатель. Также в Seek будет встроен функционал социальной сети. Планируется, что в приложении можно добавлять друзей и видеть, каких животных и растений они искали.

На сегодняшний день сервис работает только на iOS. Версия для Android находится в разработке.

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