Узнать птицу по пению и цветок по фото. iNaturalist выпустила новое приложение
Об этом пишет издание Business Insider.
Приложение Seek работает по аналогу с сервисом Shazam, который определяет песню по ее фрагменту. В основе Seek лежит нейросеть, которая обрабатывает снимок растения или звук животного, после чего ищет в базе данных похожи файлы. После идентификации Seek показывает пользователю информацию из "Википедии".
Сейчас приложение может распознать около 30 000 видов растений и животных. В дальнейшем разработчики обещают увеличить этот показатель. Также в Seek будет встроен функционал социальной сети. Планируется, что в приложении можно добавлять друзей и видеть, каких животных и растений они искали.
На сегодняшний день сервис работает только на iOS. Версия для Android находится в разработке.
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- Ученые утверждают, что в ближайшем будущем многие страны могут столкнуться с нехваткой пахотных земель, поэтому Китай, Сингапур и ОАЭ уже экспериментируют с вертикальными гидропонными фермами, не требующими почвы.
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