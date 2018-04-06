Управлять смартфоном мысленно. В MIT создали гаджет, способный "слышать" мысли и управлять техникой
Об этом сообщает CNet.
Наушник со "щупальцами", концы которых ложатся на подбородок пользователя, считывает слабые движения мышц лица и мозга, которые коррелируют с мысленным произнесением (субвокализацией) отдельных слов, и переводит полученную информацию в радиосигнал, с помощью которого управляет устройствами - смартфонами, голосовыми помощниками или такими же наушниками других пользователей.
С пользователем AlterEgo общается с помощью вибраций, которые по костям черепа передаются в ухо и воспринимаются как звуковой сигнал; "Подумав" слово "время", пользователь отправляет запрос, ответ передается сразу в уши пользователя и не слышен окружающим. С подробным описанием устройства можно ознакомиться здесь.
Пока устройство воспринимает только небольшой набор мысленных команд - числа и односложные запросы. Точность распознавания довели пока до 92% и рассчитывают повысить, дав алгоритму машинного обучения больше материала для анализа.
Для этого будет нужно больше добровольцев для испытаний. Число электродов, которые контактируют с лицом, удалось уменьшить с 16 до 4 и, возможно, удастся уменьшить до одного. Создатели прибора считают, что AlterEgo сможет заменить нейроинтерфейсы, пока те находятся на стадии разработки.
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