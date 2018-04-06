Украинцев предупредили, в каких реках к концу недели повысится уровень воды
6 апреля, 2018, 08:59
В течение пятницы, субботы на воскресенья на некоторых реках Украины продолжится развитие весеннего половодья
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Сегодня на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях.
Тем временем на украинском участке Дуная возле м. Вилково 6-8 апреля ожидается повышение уровней воды, в результате нагонів ветра в условиях прохождения весеннего половодья, в частности:
- 6 апреля до отметок 170-180см над нулем поста;
- 7-8 апреля – 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.
- Отметим, 1 апреля Дунай подтопил треть территории города Вилково Килийского района Одесской области. Уровень воды достиг 181 см над нулем поста. Как рассказал Еспресо глава Одесской ОГА Максим Степанов, дамбы на Дунае находятся в критическом состоянии, в Одесской области ожидают ухудшения погодных условий на среду-четверг.
- В ночь на понедельник, 2 апреля, в городе Ахтырка-за таяния снега произошло подтопление частных домовладений, в результате чего пришлось эвакуировать местных жителей. На то время эвакуировали 43 человека.
- В течение 2-3 апреля из-за подтопления населенных пунктов на Сумщине, Одесской области и в Чернигове эвакуировали 70 человек.
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