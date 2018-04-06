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Украинцев предупредили, в каких реках к концу недели повысится уровень воды

В течение пятницы, субботы на воскресенья на некоторых реках Украины продолжится развитие весеннего половодья

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях.

Тем временем на украинском участке Дуная возле м. Вилково 6-8 апреля ожидается повышение уровней воды, в результате нагонів ветра в условиях прохождения весеннего половодья, в частности:

- 6 апреля до отметок 170-180см над нулем поста;

- 7-8 апреля – 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

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