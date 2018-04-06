Ученые выяснили, какие черты лица у роботов самые привлекательные
Об этом пишет журнал IEEE Spectrum.
76 параметров можно разделить на несколько основных групп: наличие определенного элемента, например рта или бровей, цвет кожи, блеск в глазах, размер тела или отдельных элементов.
Выяснилось, что 34,4% из существующих роботов имеют черное лицо, а 20,4% - белое. Более 65% роботов имеют рот, 40% - глаза, а нос - всего 21%. Кроме того, работы, похожие на ЕВА из мультфильма "ВАЛЛ-И", или работа Baxter, часто применяются в исследовательских проектах.
В рамках второй части эксперимента ученые отобрали 12 наиболее характерных роботов, имеющих различную степень реалистичности. После этого 50 добровольцев оценили их по шести пунктам. Самым дружелюбным оказался робот Omate Yumi, который имеет прямоугольную голову, черное лицо и детские черты лица. Также выяснилось, что отсутствие ключевых элементов, например, рта или глаза, резко снижает доверие к роботу.
Участники эксперимента считают, что наименее реалистичные роботы могли бы использоваться дома, а более реалистичные - для работы. Устройства без ключевых элементов, таких как рот или глаза, могут пригодиться только для охранных работ. Кроме того, роботов с веками и волосами респонденты чаще называли мужественными, а с щеками - женственными.
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