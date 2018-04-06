Тука предлагает создать комиссию по примирению в Украине

6 апреля, 2018, 23:15

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступает за примирение, а не поиск виновных

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, информирует 5 канал.

"Это начало. Я прекрасно понимаю, что сейчас найдется большое количество наших радикально настроенных граждан, которые начнут вопить "зрада" и все такое. Но я сейчас начал изучать опыт этих "комиссий по примирению" по всему миру и я практически убежден, что это неизбежно. МинТОТ выступает за примирение, а не за поиск виновных", - сказал Тука, отвечая на вопрос ведущего, не рановато ли создавать "комиссию примирения".

По его словам, чем раньше мы начнем разговаривать о такой комиссии, тем раньше пройдет острая волна неприятия, и тем быстрее украинцы начнут двигаться в этом направлении.

Тука также сказал, что в эту комиссию в первую очередь должны войти моральные авторитеты. Не политики, не депутаты, не министры, – это должны быть люди, к мнению которых будет прислушиваться большая часть общества, в том числе и на оккупированных территориях.