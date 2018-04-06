Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных и на праздники

6 апреля, 2018, 11:28

В течение этих выходных и в начале следующей недели в Украине ожидается преимущественно теплая и сухая погода

Об этом в своем блоге написала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что завтра в Украине ожидается антицклон, из-за чего погода будет сухой. В западных, северных и местами в центральных областях воздух будет свежим. В течение дня предполагается +9 +12 градусов, в южной части столбики термометров достигнут +16 +22 градусов.

"В Пасхальную ночь в Украине температура воздуха будет низкой, +1 +6 градусов, поэтому тем, кто собирается на ночную церковную службу, стоит одеваться теплее. Днем на Пасху, 8 апреля, всех украинцев ожидает солнце, синее небо, белые облачка и температура воздуха +12+18 градусов", - отметила Диденко.

В начале следующей недели погода будет сухой и теплой. В понедельник и вторник осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +15+22 градусов. В южной части будет холоднее - +9 +13 градусов.

"11 апреля в Украину придет атмосферный фронт. Поэтому в западных областях, а 12 апреля также и в северной части пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Центр, восток и юг 11-12 апреля еще побудут в сухой воздушной массе", - подытожила Диденко.

Она добавила, что пасхальная ночь в столице ожидается холодной и сухой, +1+4 градуса, а на Пасху будет светить солнце и потеплеет до +15 градусов.