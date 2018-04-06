СМИ узнали, как сирийская авиакомпания перебрасывает российских наемников в Сирию
Об этом сообщает Reuters.
США включили Cham Wings в санкционный список в 2016 году за доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения.
Отмечается, что самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают рано утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности купить авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где расположилась основная российская военная авиабаза в Сирии.
Выявленная схема дает представление о том, как долетают в Сирию частные российские военные контрактники, существование которых власть РФ не признает. Россия говорит, что ее участие в конфликте в Сирии было ограничено воздушными ударами, обучением сирийских войск и небольшим количеством спецназа.
Cham Wings в ответ на запрос Reuters сообщила, что вся информация о полетах на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось. Но информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базе отслеживания полетов.
За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, журналисты обнаружили 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Кроме того, несколько неназванных наемников, которые воевали в Сирии подтвердили Reuters, что чартерные рейсы - основной способ переброски боевиков из России в Сирию.
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- Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, осуществила попытку захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако спецназ США вступил с ними в бой, вызвав при этом артиллерию и авиацию.
- В результате столкновения были убиты более 300 наемников, большинство которых были русскими.
- Войска США, которые отразили наступление проасадовских сил, среди которых были российские наемники ЧВК Вагнера, готовятся к новым столкновениям.
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