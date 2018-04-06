СМИ узнали, как сирийская авиакомпания перебрасывает российских наемников в Сирию

6 апреля, 2018, 20:26

Опубликовано расследование, в котором раскрыта схема, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию

Об этом сообщает Reuters.

США включили Cham Wings в санкционный список в 2016 году за доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения.

Отмечается, что самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают рано утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности купить авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где расположилась основная российская военная авиабаза в Сирии.

Выявленная схема дает представление о том, как долетают в Сирию частные российские военные контрактники, существование которых власть РФ не признает. Россия говорит, что ее участие в конфликте в Сирии было ограничено воздушными ударами, обучением сирийских войск и небольшим количеством спецназа.

Cham Wings в ответ на запрос Reuters сообщила, что вся информация о полетах на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось. Но информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базе отслеживания полетов.

За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, журналисты обнаружили 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Кроме того, несколько неназванных наемников, которые воевали в Сирии подтвердили Reuters, что чартерные рейсы - основной способ переброски боевиков из России в Сирию.

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