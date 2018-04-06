Скандал в MMA. Макгрегор бросил железкой в автобус и покалечил нескольких бойцов
Среди других представителей UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в салоне автобуса был россиянин Хабиб Нурмагомедов, который и мог стать объектом агрессии Макгрегора, сообщает ESPN.
Нападение произошло 5 апреля в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC-223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. На видео с инцидентом видно, как ирландец хватает металлическая тележка и разбивает стекло автобуса.
Clear footage of Conor McGregor здесь a trolley at the bus window #UFC223 pic.twitter.com/flXKP7NgvX— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) 5 апреля 2018 г.
В результате нападения американские бойцы Майкл Кьеза и Рэй Долг получили повреждения, а их бои на UFC-223 были отменены. Позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора.
Как сообщается, в компании Макгрегора в момент атаки на автобус был замечен российский боец Артем Лобов, который ранее поссорился с Нурмагомедовим в холле отеля в Нью-Йорке. Лобов был снят с боя против американца Алекса Касереса, который должен был состояться в рамках UFC-223.
Пока никаких обвинений против Макгрегора, который добровольно сдался полиции, не предъявлено.
Представители Нурмагомедова ситуацию с атакой Макгрегора не комментируют. Сам Нурмегомедов оценил инцидент крайне лаконично. "Молодец", - написал он в комментариях к посту в Instagram-аккаунте MMAHistoryToday.
- Макгрегор не дрался в ММА с ноября 2016 года, когда победил Эдди Альвареса.
- В августе 2017 года ирландец провел боксерский бой с легендарным Флойдом Мейвезером, проиграв техническим нокаутом.
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