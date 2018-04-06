Скандал в MMA. Макгрегор бросил железкой в автобус и покалечил нескольких бойцов

6 апреля, 2018, 11:39

Скандальный ирландец Конор Макгрегор арестован в Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами смешанных единоборств

Среди других представителей UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в салоне автобуса был россиянин Хабиб Нурмагомедов, который и мог стать объектом агрессии Макгрегора, сообщает ESPN.

Нападение произошло 5 апреля в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC-223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. На видео с инцидентом видно, как ирландец хватает металлическая тележка и разбивает стекло автобуса.

Clear footage of Conor McGregor здесь a trolley at the bus window #UFC223 pic.twitter.com/flXKP7NgvX — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) 5 апреля 2018 г.

В результате нападения американские бойцы Майкл Кьеза и Рэй Долг получили повреждения, а их бои на UFC-223 были отменены. Позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора.

Как сообщается, в компании Макгрегора в момент атаки на автобус был замечен российский боец Артем Лобов, который ранее поссорился с Нурмагомедовим в холле отеля в Нью-Йорке. Лобов был снят с боя против американца Алекса Касереса, который должен был состояться в рамках UFC-223.

Пока никаких обвинений против Макгрегора, который добровольно сдался полиции, не предъявлено.

Представители Нурмагомедова ситуацию с атакой Макгрегора не комментируют. Сам Нурмегомедов оценил инцидент крайне лаконично. "Молодец", - написал он в комментариях к посту в Instagram-аккаунте MMAHistoryToday.