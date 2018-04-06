Савченко отказалась от проверки на полиграфе, - СБУ

6 апреля, 2018, 08:40

СБУ назначила комиссионную судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа для нардепа Надежды Савченко, однако последняя отказалась

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что эту экспертизу назначили для того, чтобы выяснить, правдоподобные показания предоставляет нардеп в своем деле.

При чем Савченко сама неоднократно заявляла, что готова давать показания с использованием полиграфа еще до того, как ей сообщили о подозрении. Перед проведением экспертизы депутата предупредили заранее.

"Зато подозреваемая в присутствии экспертов отказалась принимать участие в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий. Служба отмечает, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа", - подчеркнули в СБУ.

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В Службе добавили, что УПК не предусматривает предоставления стороне защиты всех имеющихся материалов для подготовки к проведению экспертизы.

"Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", - подытожили в ведомстве.

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