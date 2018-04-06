Ryanair прилетит в Украину на 2 месяца раньше

6 апреля, 2018, 19:19

Авиакомпания Ryanair начала продажу билетов на рейсы в Берлин в сентябре, что на 2 месяца раньше запланированного

Об этом сообщает avianews.

Лоу-кост Ryanair открыл продажи прямых рейсов Киев-Берлин, о чем свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная цена билетов начинается от 27,5 евро в одну сторону. Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов.

Таким образом ирландский бюджетник зайдет в Украину на два месяца раньше, чем планировалось. 23 марта было объявлено, что компания откроет первые рейсы по 10 направлениям из Киева и пяти направлениям из Львова в конце октября - начале ноября 2018 года.

Отмечается, что сейчас на линии Киев-Берлин полеты выполняет только авиакомпания МАУ.

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