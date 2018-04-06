Ryanair прилетит в Украину на 2 месяца раньше
Об этом сообщает avianews.
Лоу-кост Ryanair открыл продажи прямых рейсов Киев-Берлин, о чем свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Минимальная цена билетов начинается от 27,5 евро в одну сторону. Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов.
Таким образом ирландский бюджетник зайдет в Украину на два месяца раньше, чем планировалось. 23 марта было объявлено, что компания откроет первые рейсы по 10 направлениям из Киева и пяти направлениям из Львова в конце октября - начале ноября 2018 года.
Отмечается, что сейчас на линии Киев-Берлин полеты выполняет только авиакомпания МАУ.
Читайте также: Когда и куда будет летать Ryanair из Украины. Комментарий авиакомпании
- Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.
- Впоследствии аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair.
- Известно, что компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу.
- Также авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать 250 местных IT-специалистов.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-