Российской племяннице Скрипаля не дали визу в Британию
6 апреля, 2018, 20:03
Племяннице российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлей, отказали в выдаче визы в Великобританию
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Великобритании, передает Reuters.
"Мы отказали в выдаче гостевой визы Виктории Скрипаль на том основании, что ее заявление не отвечало иммиграционным правилам", - сказал представитель британского МВД.
Виктория Скрипаль планировала посетить Великобританию, чтобы забрать Юлию Скрипаль в Россию.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 5 апреля Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы.
- 6 апреля Сергей Скрипаль вышел из критического состояния после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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