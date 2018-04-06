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Российской племяннице Скрипаля не дали визу в Британию

Племяннице российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлей, отказали в выдаче визы в Великобританию

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Великобритании, передает Reuters.

"Мы отказали в выдаче гостевой визы Виктории Скрипаль на том основании, что ее заявление не отвечало иммиграционным правилам", - сказал представитель британского МВД.

Виктория Скрипаль планировала посетить Великобританию, чтобы забрать Юлию Скрипаль в Россию.

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