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Россия требует у Великобритании выдать визу племяннице Скрипаля

МИД России требует от Великобритании разъяснений по поводу отказа в выдаче визы племяннице бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РБК.

"Лондон заврался дальше некуда. На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипач Британия может. И мы ждем этих заявлений", - сказала она.

Напомним, что Виктории Скрипаль отказали в выдаче визы в Великобританию. Она планировала приехать в Солсбери, чтобы забрать свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль в Россию.

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