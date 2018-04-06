Россия требует у Великобритании выдать визу племяннице Скрипаля
6 апреля, 2018, 22:51
МИД России требует от Великобритании разъяснений по поводу отказа в выдаче визы племяннице бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля
Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РБК.
"Лондон заврался дальше некуда. На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипач Британия может. И мы ждем этих заявлений", - сказала она.
Напомним, что Виктории Скрипаль отказали в выдаче визы в Великобританию. Она планировала приехать в Солсбери, чтобы забрать свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль в Россию.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 5 апреля Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы.
- 6 апреля Сергей Скрипаль вышел из критического состояния после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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