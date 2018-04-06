"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях

6 апреля, 2018, 07:20

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, игнорируя "пасхальное перемирие"

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении оккупанты били из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям вблизи Луганского.

Защитников Троицкого накрыли огнем из минометов калибра 82 мм, а украинских защитников в районе Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении позиции возле Лебединского попали под обстрелы из запрещенных 120-мм минометов, а вблизи Водяного - из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Враги использовали для обстрелов Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и Шахты "Бутовка" гранатометы и стрелковое оружие, из крупнокалиберных пулеметов били возле Авдеевки и Невельского, а из стрелкового оружия – вблизи Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируемая нашими защитниками", - подытожили в штабе.