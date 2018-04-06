"Газпром" не будет платить "Нафтогазу" штраф до рассмотрения апелляции, - Минэнерго России

6 апреля, 2018, 15:14

Российский "Газпром" не станет платить украинскому "Нафтогазу" назначенный Стокгольмским арбитражем штраф до решения апелляционного суда шведского округа Свеа

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает "РБК-Украина".

"Сейчас подана апелляция на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов "Газпрома", решение по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой", - сказал Новак.

Российский министр также добавил, что "Газпром" будет мониторить ситуацию до вынесения вердикта апелляционного суда.