"Черных" и "белых" людей нет. Художница показала это на снимках с помощью палитры

6 апреля, 2018, 12:07

Художница использовала цвета Pantone и показала, что "белых" и "черных" не существует

Об этом пишет bestin.ua.

Бразильскя художница Анжелика Дасс сопоставила 4000 портретов людей разных национальностей с цветами Pantone, чтоб разрушить стереотипы о цвете кожи.

Фотопроект стартовал в 2012 году, когда Анжелика сфотографировала себя и семью, а потом нашла оттенки цвета кожи на Pantone. За основу она взяла фрагменты 11х11 пикселей, которые она "сняла" на определенной части носа.

После этого она начала путешествовать, чтобы найти больше моделей. Она была уже в 18 странах и сделала более 4000 фото. Своим проектом Анжелика хочет доказать людям, что всем люди разные, и на самом деле нет ни "белых", ни "черных".