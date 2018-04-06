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Пиво с запахом бурбона. Jim Beam и Budweiser сделают совместный напиток

Лимитированное пиво будет называться Reserve Copper Lager

Об этом пишет Esquire.

Алкогольные бренды Budweiser и Jim Beam объединились, чтобы создать пиво, которое будет пахнуть бурбоном.

Это пиво варят из ячменя, а выдерживают в дубовых бочках, как и бренди Jim Beam. Именно так пиво получает аромат и вкус с оттенками орехов, карамели и ванили.

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Новое пиво от двух брендов Reserve Copper Lager запустят в продажу уже в сентябре 2018 года.

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