Пиво с запахом бурбона. Jim Beam и Budweiser сделают совместный напиток

6 апреля, 2018, 15:33

Лимитированное пиво будет называться Reserve Copper Lager

Об этом пишет Esquire.

Алкогольные бренды Budweiser и Jim Beam объединились, чтобы создать пиво, которое будет пахнуть бурбоном.

Это пиво варят из ячменя, а выдерживают в дубовых бочках, как и бренди Jim Beam. Именно так пиво получает аромат и вкус с оттенками орехов, карамели и ванили.

Читайте также: Бузиновый ликер и королевский виски от украинца. 5 историй изысканных алкогольных напитков мира

Новое пиво от двух брендов Reserve Copper Lager запустят в продажу уже в сентябре 2018 года.