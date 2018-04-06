Причастность России - единственное разумное объяснение отравления Скрипаля, - представитель Франции в ООН
По этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттре во время заседания Совета Безопасности организации в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что Россия должна ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипаля, а также сообщить о своих программах по разработке химического оружия Организации по запрещению такого оружия (ОЗХЗ).
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"В свете того, что Соединенное Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем оценку Великобритании, что нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России", - подчеркнул Делаттре.
Отметим, до этого постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс организации рассказала, что британские власти имеет три веские причины считать, что именно Россия причастна к инциденту в Солсберри.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
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