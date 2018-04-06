Причастность России - единственное разумное объяснение отравления Скрипаля, - представитель Франции в ООН

6 апреля, 2018, 08:24

Во Франции считают причастность России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля единственным "разумным" объяснением применения химического оружия российского производства в Британии

По этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттре во время заседания Совета Безопасности организации в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что Россия должна ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипаля, а также сообщить о своих программах по разработке химического оружия Организации по запрещению такого оружия (ОЗХЗ).

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"В свете того, что Соединенное Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем оценку Великобритании, что нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России", - подчеркнул Делаттре.

Отметим, до этого постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс организации рассказала, что британские власти имеет три веские причины считать, что именно Россия причастна к инциденту в Солсберри.

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