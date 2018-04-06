Производитель с Ривненщины предлагает украшать пасхальные яйца русскими матрешками

6 апреля, 2018, 16:47

В киевском магазине покупателям предложили украшать пасхальные яйца русскими матрешками

Об этом Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook.

Вице-премьер зашла за покупками, “чтобы хоть как-то наверстать еще не реализованные домашние дела”.

Там ей на глаза попадались предложения для украшения и покраски яиц.

“Наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца..... матрешками....Государство в этом точно не может предотвратить - болезнь в головах...” - написала вице-премьер.

“Креатив” принадлежит украинскому производителю с Ривненщины, который выпустил целую серию наклеек с матрешками.

В соцсети появились и фото упаковки, на обратной стороне которой — реквизиты производителя. Климпуш-Цинцадзе попросила пользователей Facebook дать советы относительно механизма, “который не даст возможности таким вещам случаться в дальнейшем".