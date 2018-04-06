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Прокуратура расследует тендер на строительство терминала в аэропорту “Борисполь” стоимостью 47 млн

Прокуратура расследует злоупотребления властью должностными лицами международного аэропорта "Борисполь" во время закупки работ на сумму свыше 47 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

Международный аэропорт “Борисполь" провел открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции крупнейшего в стране пассажирского авиатерминала - терминала “D”, в котором приняло участие два субъекта хозяйствования.

Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского Терминала “D” относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности.

Такие действия должностных лиц тендерного комитета не соответствуют принципам осуществления публичных закупок и не имеют целью защиту экономических интересов государственного предприятия от неправомерных посягательств.

В результате Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

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