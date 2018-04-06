Профессиональные врачи будут возвращаться в Украину благодаря реформе, - Минздрав
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, передает UATV.
"Медреформа является одной из важнейших реформ в Украине на сегодняшний день. Это хорошая мотивация для врачей получить достойное образование, вернуться в Украину и предоставить лучший сервис. Кроме того, медреформа дает возможность властям использовать деньги как можно эффективнее", - отметила гостья студии.
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По словам заместителя, сейчас в Украине достаточно врачей и уровень их профессионализма вскоре будет определено самими пациентами.
"Мы ожидаем, что украинцы выберут тех врачей, которые доброжелательны и знают свое дело. Их очень легко протестировать с помощью определенных вопросов", - сообщила Стефанишина.
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- Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Доктор для каждой семьи".
- Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.
- В результате за первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача.
- По словам и.о. министра здравоохранения, врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.
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