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Профессиональные врачи будут возвращаться в Украину благодаря реформе, - Минздрав

Реформа медицинской системы даст мотивацию врачам получить достойное образование и вернуться в Украину

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, передает UATV.

"Медреформа является одной из важнейших реформ в Украине на сегодняшний день. Это хорошая мотивация для врачей получить достойное образование, вернуться в Украину и предоставить лучший сервис. Кроме того, медреформа дает возможность властям использовать деньги как можно эффективнее", - отметила гостья студии.

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По словам заместителя, сейчас в Украине достаточно врачей и уровень их профессионализма вскоре будет определено самими пациентами.

"Мы ожидаем, что украинцы выберут тех врачей, которые доброжелательны и знают свое дело. Их очень легко протестировать с помощью определенных вопросов", - сообщила Стефанишина.

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