Предприятия из Львовской области за последние полгода не закупили ни одной акцизной марки на сигареты

6 апреля, 2018, 14:54

По информации Государственной фискальной службы, ни одно предприятие, зарегистрированное в Львовской области, за период с сентября 2017 г. по январь 2018 г. не купило ни одной акцизной марки для сигарет

Об этом сообщает ГФС.

Как следует из данных Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, «Винниковская табачная фабрика» официально зарегистрирована во Львовской области.



Исходя из этого, попытки "Винниковской табачной фабрики" оправдать отсутствие купленных акцизных марок на сигареты простым переименованием фабрики, мягко говоря, являются некорректными.



Кстати, как сообщает эксперт по контролю над табаком Константин Красовский, это уже не первый случай смены названия фабрики.



"В 2008 г. это было иностранное предприятие "Западная индустриальная компания". Потом ее заменила ООО "Мегаеврострой". В 2013-2016 гг. сигареты производило уже ликвидированное ООО "Львовская табачная фабрика". В декабре 2015 г. эстафету переняло ООО "Винниковская табачная фабрика". Но в конце 2017 г. собрание учредителей этого ООО приняло решение "о прекращении юридического лица в результате ликвидации". Все эти различные юридические лица производили сигареты в одном физическом месте – на фабрике в городе Винники", – сообщает Константин Красовский.

Напомним, что согласно официальному ответу Государственной фискальной службы на депутатский запрос, за период с сентября 2017 г. по январь 2018 г. ни одной акцизной марки для сигарет (коды УКТ ВЭД 2402 2090 10 и 2402 2090 20) не было закуплено предприятиями из Львовской области.

Тем не менее, как сообщает сайт dengi.ua доля Львовской табачной фабрики (Винниковской табачной фабрики, ПТФ) на рынке сигарет Украины составляет 9%.

Некоторые СМИ предоставили информацию пресс-службы ВТФ, об уплате в 2017 г. предприятием акцизного налога – около 1,3 млрд. грн. Однако, компания, удерживающая 9% рынка сигарет, должна была бы уплатить в 2017 г. втрое большую сумму.

Как ранее предполагала "Экономическая правда", фабрика может закупать дешевые акцизные марки для производства сигарилл и наклеивать их на сигаретные пачки. И таким образом недоплата в бюджет составит около 14 грн на каждой пачке сигарет.