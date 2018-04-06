Правительство планирует направить украинских консулов в Ростов-на-Дону
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".
Сейчас в правительстве планируют подать предложения о том, чтобы направить своих консулов в Ростов-на-Дону.
"У нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове. Поскольку 5 из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас либо находятся в тюрьмах РФ, либо просто находятся на территории РФ" , - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Если Россия попросит зеркально вернуть столько же российских дипломатов, это может быть самым простым сценарием, заявила вице-премьер-министр.
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"Мы можем спроектировать, что может сказать РФ, но в процесс принятия окончательного решения должна произойти полная оценка того, возможно это или невозможно", - пояснила она.
Во время всего процесса Украина однозначно будет действовать в сотрудничестве с партнерами.
"Поэтому это не будет отдельным шагом Украины, которая будет самостоятельно решать эти вопросы напрямую только непосредственно в двустороннем режиме с РФ. Мы присоединились, что чрезвычайно важно, е единым действиям западной цивилизации по высылке так называемых дипломатов РФ, а по сути - шпионов, и поэтому это не просто шаг, оторванный от широкого международного контекста, и мы и дальше будем действовать в международном контексте ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
- В России на дипломатической службе до сих пор находятся 37 украинских дипломатов.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают участвовать в этой акции в поддержку Великобритании.
- В свою очередь Украина сообщила, что высылает 13 российских дипломатов.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
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