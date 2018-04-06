Правительство планирует направить украинских консулов в Ростов-на-Дону

6 апреля, 2018, 19:04

Кабмин рассматривает предложение о направлении украинских консулов в Ростов-на-Дону для защиты заключенных украинцев

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".

Сейчас в правительстве планируют подать предложения о том, чтобы направить своих консулов ​​в Ростов-на-Дону.

"У нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове. Поскольку 5 из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас либо находятся в тюрьмах РФ, либо просто находятся на территории РФ" , - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Если Россия попросит зеркально вернуть столько же российских дипломатов, это может быть самым простым сценарием, заявила вице-премьер-министр.

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"Мы можем спроектировать, что может сказать РФ, но в процесс принятия окончательного решения должна произойти полная оценка того, возможно это или невозможно", - пояснила она.

Во время всего процесса Украина однозначно будет действовать в сотрудничестве с партнерами.

"Поэтому это не будет отдельным шагом Украины, которая будет самостоятельно решать эти вопросы напрямую только непосредственно в двустороннем режиме с РФ. Мы присоединились, что чрезвычайно важно, е единым действиям западной цивилизации по высылке так называемых дипломатов РФ, а по сути - шпионов, и поэтому это не просто шаг, оторванный от широкого международного контекста, и мы и дальше будем действовать в международном контексте ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.