 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Посол США в ООН заявила, что презирает эту организацию

Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли сказала, что разделяет отношение своего предшественника Джона Болтона к действиям ООН

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Болтон был послом в ООН во времена правления Джоржа Буша, а с 9 апреля станет новым советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа. Однажды заявил, что если бы в офисе ООН снесли 10 этажей, то ничего бы не изменилось.

"Я хорошо знаю Джона Болтона. Я получила от него совет, я поговорила с ним. Я знаю его пренебрежение к ООН, я разделяю ее", - сказала Хейли в Дьюкском университете в Северной Каролине.

"Я думаю, у нас будут хорошие рабочие отношения", - добавила она.

  • Напомним, Хейли поступила на должность в ООН в январе прошлого года. Настаивала на сокращении суммы денег, которые США тратят на Организацию Объединенных Наций, а также критиковала ее за “антиизраильскую предвзятость”.
  • На заседании Совета безопасности ООН Никки Хейли заявила, что Россия несет ответственность за химическую атаку Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2018 пятница

больше новостей

6 апреля, 2018 пятница

5 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать