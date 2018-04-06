Посол США в ООН заявила, что презирает эту организацию
6 апреля, 2018, 10:54
Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли сказала, что разделяет отношение своего предшественника Джона Болтона к действиям ООН
Об этом пишет информационное агентство Reuters.
Болтон был послом в ООН во времена правления Джоржа Буша, а с 9 апреля станет новым советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа. Однажды заявил, что если бы в офисе ООН снесли 10 этажей, то ничего бы не изменилось.
"Я хорошо знаю Джона Болтона. Я получила от него совет, я поговорила с ним. Я знаю его пренебрежение к ООН, я разделяю ее", - сказала Хейли в Дьюкском университете в Северной Каролине.
"Я думаю, у нас будут хорошие рабочие отношения", - добавила она.
- Напомним, Хейли поступила на должность в ООН в январе прошлого года. Настаивала на сокращении суммы денег, которые США тратят на Организацию Объединенных Наций, а также критиковала ее за “антиизраильскую предвзятость”.
- На заседании Совета безопасности ООН Никки Хейли заявила, что Россия несет ответственность за химическую атаку Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
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