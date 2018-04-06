Посол США в ООН заявила, что презирает эту организацию

6 апреля, 2018, 10:54

Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли сказала, что разделяет отношение своего предшественника Джона Болтона к действиям ООН

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Болтон был послом в ООН во времена правления Джоржа Буша, а с 9 апреля станет новым советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа. Однажды заявил, что если бы в офисе ООН снесли 10 этажей, то ничего бы не изменилось.

"Я хорошо знаю Джона Болтона. Я получила от него совет, я поговорила с ним. Я знаю его пренебрежение к ООН, я разделяю ее", - сказала Хейли в Дьюкском университете в Северной Каролине.

"Я думаю, у нас будут хорошие рабочие отношения", - добавила она.