Порошенко ждет от СНБО предложений по новымантироссийским санкциям

6 апреля, 2018, 19:15

Президент Петр Порошенко ожидает от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложений по синхронизации санкционных режимов Украины и США

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Жду от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", - написал глава государства, комментируя расширение американских санкций против России.

Порошенко назвал решение США достойным ответом за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву.

"Верю, что Европейский Союз аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки", - добавил Порошенко.