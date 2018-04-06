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Порошенко ждет от СНБО предложений по новымантироссийским санкциям

Президент Петр Порошенко ожидает от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложений по синхронизации санкционных режимов Украины и США

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Жду от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", - написал глава государства, комментируя расширение американских санкций против России.

Порошенко назвал решение США достойным ответом за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву.

"Верю, что Европейский Союз аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки", - добавил Порошенко.

  • В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. В санкционном списке - миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг. Все активы подсанкционных лиц, на которые распространяется юрисдикция США, заблокированы, а американским гражданам и компаниям запрещено сотрудничать с ними. Иностранные лица, которые будут способствовать осуществлению значительных транзакций для заблокированных активов, могут также подпасть под санкции.
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