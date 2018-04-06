Полицейским Донетчины за 10 дней сдались 7 боевиков "ДНР", среди них - командир минометчиков

6 апреля, 2018, 10:45

Полицейским Бахмута Донецкой области сдался командир минометного расчета боевиков "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

23-летний мужчина вступил в ряды террористов в 2015 году, покинув в Славянске жену с годовалым ребенком. Наемник поехал в оккупированный Енакиево, где его назначили на должность командира минометного расчета. По словам мужчины, в военной части он занимался ремонтом электрики и другими хозяйственными делами. Уже за полгода новобранец разочаровался в идеях "ДНР".

"Вожаки занимаются мародерством и заняты только своим материальным положением, а до рядовых солдат и мирных жителей им безразлично", - рассказал экс-участник "ДНР".

На протяжении длительного времени человек искал возможность вернуться на подконтрольную Украине территорию. Из СМИ он узнал о других боевиках, которые добровольно сдались полиции и вернулись к нормальной жизни. В конце марта мужчина не выдержал, уехал от оккупантов и обратился к полицейским Бахмута.

Относительно действий мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. После тщательной проверки материалы и суда мужчину могут освободить от уголовной ответственности.

В полиции отметили, что в течение последних 10 дней это уже пятый боевик, который сдался правоохранителям Бахмута, и седьмой - по области.

Правоохранители напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины лицо, котороя находилось в вооруженных формированиях, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам государственной власти или местного самоуправления.

Для этого нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 или заполнить форму на сайте Стопероризм.