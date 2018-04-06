Сергей Скрипаль начал поправляться после отравления "Новичком"
6 апреля, 2018, 15:56
Бывший русский шпион Сергей Скрипаль вышел из критического состояния после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок"
Об этом сообщает BBC.
Сотрудники районной больницы Солсбери рассказали, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".
Отмечается, что 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия уже более месяца находятся в больнице после того, как их нашли без сознания на улице в городе Солсбери.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- Впоследствии СМИ сообщали, что накануне отравления Юлия получила доступ к "секретному банковскому счету" и сняла со счета 150 тысяч фунтов стерлингов.
- 5 апреля Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы.
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