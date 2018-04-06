6 апреля, 2018, 15:56

Бывший русский шпион Сергей Скрипаль вышел из критического состояния после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок"

Об этом сообщает BBC.

Сотрудники районной больницы Солсбери рассказали, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Отмечается, что 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия уже более месяца находятся в больнице после того, как их нашли без сознания на улице в городе Солсбери.

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