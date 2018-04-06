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От обстрелов оккупантов на Донбассе за почти год погибли 32 мирных жителя

Вследствие обстрелов со стороны российских наемников с мая 2107 года на Донбассе погибли 32 мирных жителя, еще 25 получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, зафиксированы повреждения и разрушения 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств.

Досудебным расследованием установлена причастность к преступлениям против украинского населения 11 человек. При этом одним из подозреваемых является генерал российской армии.

  • Напомним, мониторинговая миссия ООН задокументировала в период с 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года 12 случаев гибели гражданских, еще 61 мирный житель получил ранения.
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