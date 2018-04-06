 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупацией Крыма Россия нарушает 407 двусторонних и 80 международных соглашений с Украиной, - Джапарова

Оккупировав Крым, Российская Федерация нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной

Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова на международной конференции "Деокупация Крыма: когда и как" в Португалии, передает "РБК-Украина".

При этом Джапарова отметила, что, нарушив международное законодательство, Россия начала создавать собственные "законы" в отношении украинского полуострова.

"С целью интеграции Крыма в правовое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов", - сказала Джапарова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2018 пятница

больше новостей

6 апреля, 2018 пятница

5 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать