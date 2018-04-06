Оккупацией Крыма Россия нарушает 407 двусторонних и 80 международных соглашений с Украиной, - Джапарова

6 апреля, 2018, 12:57

Оккупировав Крым, Российская Федерация нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной

Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова на международной конференции "Деокупация Крыма: когда и как" в Португалии, передает "РБК-Украина".

При этом Джапарова отметила, что, нарушив международное законодательство, Россия начала создавать собственные "законы" в отношении украинского полуострова.

"С целью интеграции Крыма в правовое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов", - сказала Джапарова.